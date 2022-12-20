"Ньюкасл" нацелился на нападающего "Барселоны"

“Ньюкасл” проявляет интерес к голландскому нападающему “Барселоны” Мемфису Депаю, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Каталонцы могут продать игрока за небольшую сумму, так как его контракт с клубом истекает летом 2023 года. В этом случае “Барса” может приобрести нового форварда в январе.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” и сборную Нидерландов 12 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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