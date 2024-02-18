Интер – Атлетико Мадрид: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Во вторник 20 февраля продолжатся матчи 1/8 финала главного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. В этот день пройдет два матча и одним из них станет встреча прошлогоднего финалиста Интера и Атлетико Мадрида.

Интер – Атлетико Мадрид что нужно знать о матче?

Интер попал в довольно нелегкую группу, где их основным соперником стал другой испанский клуб – Реал Сосьедад. Другие два участника квартета, а именно Бенфика и РБ Зальцбург оказались довольно легкими для того, чтобы действующий лидер Серии А занял второе место, проиграв позицию Ла Реалу только по разнице мячей.

Атлетико Мадрид считался фаворитом в своей группы, где кроме них играли Лацио, Феенорд и Селтик. Ничья с Лацио в первом матче и с Селтиком в третьем не помешала команде набрать четырнадцать очков и занять первое место в своем квартете.

Статистика личных встреч этих команд насчитывает всего два матча. Впервые эти команды встретились в Суперкубке УЕФА и тогда итальянцы, выиграв Лигу чемпионов, проиграли Атлетико Мадрид со счетом 2:0. После этого еще был матч на Международном кубке чемпионов и тогда «нерадзурри» поквитались с испанцами выиграв их 1:0.

Интер – Атлетико Мадрид когда и где состоится матч?

Первый матч Интера и Атлетико Мадрид состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», более известном как «Сан Сиро». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Интер – Атлетико Мадрид где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

Армения -FASTTV

Азербайджан -AZSport 7

Болгария -bTV,A1

Грузия – Silknet

Израиль - The Sports Channel

Казахстан - QazSport, Q Sport

Кыргызстан - Q Sport

Латвия - Viaplay Latvia

Литва - Viaplay Lithuania

Молдова - Jurnal TV, MyTV.md

Польша – Polsat