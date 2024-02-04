Игроки из НХЛ могут принять участие в следующих Олимпийских играх

Национальная хоккейная лига (НХЛ), Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) и Международная федерация хоккея (IIHF) объявили о своих планах относительно участия хоккеистов НХЛ в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

Это решение представляет собой значимый момент для мирового хоккея и означает возвращение игроков НХЛ на олимпийскую арену.

Президент IIHF Люк Тардиф отметил, что организация смогла собрать всех заинтересованных сторон для поиска долгосрочного и устойчивого консенсуса, который станет основой для дальнейших действий спортивных организаций.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии, а организатор Олимпийских игр в 2030 году пока не определен.

С 1998 по 2014 годы игроки НХЛ участвовали в олимпийских турнирах. Однако в 2018 и 2022 годах лига не отпускала своих хоккеистов для участия в этих соревнованиях.