Игрок сборной Алжира вернулся в Милан с травмой после КАН
Новости футбола Сегодня, 16:08
Игрок сборной Алжира вернулся в Милан с травмой после КАН
Полузащитник сборной Алжира Исмаэль Беннасер вернулся в Милан с травмой после Кубка африканских наций.
По данным Sky Sport Italia, медицинское обследование диагностировало у футболиста мышечную травму. Алжирец точно не сможет помочь россонери в матче против Болоньи, который пройдет 27 января.
Беннасер сыграл в первом матче сборной Алжира на КАН, а остальные две встречи группового этапа пропустил из-за повреждения.
Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на целый ряд футболистов в ближайшем матче. Самуэль Чуквуезе все еще выступает на Кубке африканских наций, а Маттиа Кальдара, Малик Тиау, Фикайо Томори, Пьер Калулу и Томмасо Побега травмированы.
Милан занимает третью строчку в таблице Серии А. В активе команды Пиоли 45 очков после 21 тура.
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