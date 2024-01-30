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Игрок Кристал Пэлас пять матчей подряд отмечается результативным действием

Новости футбола Сегодня, 16:55
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Игрок Кристал Пэлас пять матчей подряд отмечается результативным действием Игрок Кристал Пэлас пять матчей подряд отмечается результативным действием

Полузащитник Кристал Пэлас Микаэль Олисе выдает классную результативную серию.

В матче 22 тура против Шеффилд Юнайтед, который проходит во вторник, 30 января, французский футболист записал в свой актив гол и два ассиста. . Таким образом, игрок Кристал Пэлас продлил свою результативную серию до пяти матчей. Микаэль Олисе отметился дублем в ворота Брентфорда, голом в ворота Челси и Манчестер Сити. Также, он отдал голевую передачу на Джордана Аю в матче против Брайтона.

К слову, полузащитник Кристал Пэлас восстанавливался от травмы до ноября, а в дальнейшем Олисе набрал десять баллов по системе гол+пас.

Напомним, что 8 июля 2021 года перешел в Кристал Пэлас, подписав с клубом пятилетний контракт. 11 сентября 2021 года дебютировал за свой новый клуб в матче Премьер-лиги против Тоттенхэм Хотспур, выйдя на замену Джордану Айю. 3 октября 2021 года забил свой первый гол за "орлов" в матче против "Лестер Сити", став самым молодым бомбардиром Пэлас в Премьер-лиге со времен Клинтона Моррисона.

В августе 2023 года Челси активировал опцию выкупа контракта Олисе в размере 35 млн фунтов, но футболист отверг предложение "пенсионеров" и подписал новый контракт с Кристал Пэлас.

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