Игрок Кристал Пэлас пять матчей подряд отмечается результативным действием

Полузащитник Кристал Пэлас Микаэль Олисе выдает классную результативную серию.

В матче 22 тура против Шеффилд Юнайтед, который проходит во вторник, 30 января, французский футболист записал в свой актив гол и два ассиста. . Таким образом, игрок Кристал Пэлас продлил свою результативную серию до пяти матчей. Микаэль Олисе отметился дублем в ворота Брентфорда, голом в ворота Челси и Манчестер Сити. Также, он отдал голевую передачу на Джордана Аю в матче против Брайтона.

К слову, полузащитник Кристал Пэлас восстанавливался от травмы до ноября, а в дальнейшем Олисе набрал десять баллов по системе гол+пас.

Напомним, что 8 июля 2021 года перешел в Кристал Пэлас, подписав с клубом пятилетний контракт. 11 сентября 2021 года дебютировал за свой новый клуб в матче Премьер-лиги против Тоттенхэм Хотспур, выйдя на замену Джордану Айю. 3 октября 2021 года забил свой первый гол за "орлов" в матче против "Лестер Сити", став самым молодым бомбардиром Пэлас в Премьер-лиге со времен Клинтона Моррисона.

В августе 2023 года Челси активировал опцию выкупа контракта Олисе в размере 35 млн фунтов, но футболист отверг предложение "пенсионеров" и подписал новый контракт с Кристал Пэлас.