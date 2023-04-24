Ибрагимович рискует завершить карьеру
Новости футбола Сегодня, 08:50
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Нападающий “Милана” и сборной Швеции Златан Ибрагимович вновь получил травму, сообщает Corriere della Sera.
По сведениям источника, форвард получил повжредение голени во время разминки в матче 31-го тура чемпионата Италии против “Лечче” (2:0). Травма может оказаться настолько серьезной, что футболисту придется пропустить остаток сезона.
Ранее сообщалось, что “Милан” не будет продлевать со шведом контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, он может завершить карьеру в ближайшее время.
В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович провел за “Милан” четыре матча и забил один гол.
Не пропустите: "Наполи" вырвал победу над "Ювентусом".
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:49 "Наполи" вырвал победу над "Ювентусом"
Новости футбола Вчера, 14:26 "Манчестер Юнайтед" в тяжелейшем матче пробился в финал Кубка Англии
Новости футбола Вчера, 12:15 "Барселона" победила "Атлетико" в Ла Лиге
Новости футбола Вчера, 10:55 "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
Новости футбола 22 апр 2023, 14:27 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу
Новости футбола 22 апр 2023, 13:50 "Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:50 "Милан" нацелился на защитника "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 09:10 "Реал" может отказаться от выкупа трансфера игрока "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 08:50 Ибрагимович рискует завершить карьеру Новости футбола Сегодня, 08:15 "Реал" летом расстанется с опытным нападающим Новости футбола Сегодня, 08:03 "Днепр-1" одержал тяжелейшую победу в УПЛ Новости футбола Сегодня, 07:15 Сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 05:50 Победы "Реала" и "Барселоны", успех "Валенсии": результаты 30-го тура Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 05:10 "Порту" продлил контракт с 40-летним Пепе Новости футбола Сегодня, 04:30 Феерия Дортмунда, провал "Баварии", неудача "РБ Лейпциг": результаты 29-го тура Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 03:50 Тренер "Тоттенхэма" назвал причину позорного поражения от "Ньюкасла"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Фенербахче - Истанбулспор 24 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аталанта - Рома 24 апреля 2023 года Футбол 25 апр 2023 Прогноз на матч Кадис - Осасуна 25 апреля 2023 года Футбол 25 апр 2023 Прогноз на матч Бетис - Реал Сосьедад 25 апреля 2023 года Футбол 26 апр 2023 Прогноз на матч Челси - Брентфорд 26 апреля 2023 года Футбол 26 апр 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 26 апреля 2023 года