Ибрагимович рискует завершить карьеру

Нападающий “Милана” и сборной Швеции Златан Ибрагимович вновь получил травму, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, форвард получил повжредение голени во время разминки в матче 31-го тура чемпионата Италии против “Лечче” (2:0). Травма может оказаться настолько серьезной, что футболисту придется пропустить остаток сезона.

Ранее сообщалось, что “Милан” не будет продлевать со шведом контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, он может завершить карьеру в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович провел за “Милан” четыре матча и забил один гол.

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