Хвича забил первый гол за последние полгода

В матче шестого тура чемпионата Италии “Наполи” на своем поле победил “Удинезе” со счетом 4:1. Запомнилась игра также и голом грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии, который также сделал результативную передачу.

Таким образом, лидер команды прервал безголевую серию, которая продолжалась полгода. До этого он не мог забить ни в сборной, ни в своем клубе.

Руди Гарсия, главный тренер "Наполи", после игры рассказал о том, как оценивает игру своего подопечного.

"Теперь, когда он забил, ему станет намного легче, и он больше не будет думать об этом. Я провел долгие разговоры с ним, советовал не думать об этом и радоваться игре. Он является уникальным игроком. Когда он счастлив на поле, все происходит так легко, как и сегодня", - цитирует IamNaples слова Гарсии.

Напомним, что контракт Кварацхелии с чемпионами Италии действителен до июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, превышает 80 миллионов евро.