Худшие опасения не оправдались. Лучший бомбардир Жироны сможет сыграть с Реалом

Лучший бомбардир Жироны Артем Довбик избежал серьезной травмы.

По информации Mundo Deportivo, украинский нападающий сможет помочь своей команде в важнейшем матче против Реала 10 февраля.

Довбик пропустил матч Жироны против Реала Сосьедад на минувших выходных из-за проблемы с коленом. Сообщалось, что у форварда проблема с мениском и он может больше не сыграть в нынешнем сезоне.

С 14 голами в текущей кампании украинец разделяет первую строчку бомбардиров Ла Лиги с Джудом Беллингемом из Реала и Борхой Майоралем из Хетафе.

Не сможет рассчитывать в битве с Реалом Митчел Санчес на Дейли Блинда и Янхеля Эрреру, которые, как и сам главный тренер, будут дисквалифицированы.

К матчу против Реала Жирона подходит в статусе догоняющей команды. Каталонцы отстают от Королевского клуба на два очка.