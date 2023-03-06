Хорватия назвала состав на мартовские матчи отбора Евро-2024

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе с Златко Даличем опубликовал список футболистов, которые могут принять участие в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборных Уэльса и Турции.

Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Ивица Ивушич ("Осиек"), Недилько Лабрович ("Риека").

Защитники: Домагой Вида (АЕК, Греция), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Йосип Юранович ("Унион"), Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг"), Борна Соса ("Штутгарт"), Йосип Станишич ("Бавария"), Мартин Эрлич ("Сассуоло"), Йосип Шутало ("Динамо" Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Матео Ковачич ("Челси"), Марсело Брозович ("Интер"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич ("Торино"), Ловро Майер ("Ренн"), Лука Иванушец ("Динамо" Загреб), Лука Сучич ("Ред Булл").

Нападающие: Иван Перишич ("Тоттенхэм"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб), Мислав Оршич ("Саутгемптон"), Марко Ливая ("Хайдук"), Петар Муса ("Бенфика").

Матч Хорватия - Уэльс состоится 25 марта. Поединок Турция - Хорватия пройдет 28 марта.

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