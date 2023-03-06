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Украина назвала состав на матч с Англией в отборе Евро-2024

Новости футбола Сегодня, 13:43
Фото: инстаграм УАФ/Автор неизвестен Фото: инстаграм УАФ/Автор неизвестен

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань объявил список из 26 футболистов, которые могут принять участие в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборной Англии.

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – “Шахтер”).

Защитники: Александр Караваев ("Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – “Шахтер”), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – “Днепр-1”).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – “Шахтер”), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – “Динамо” Киев), Александр Пыхаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик", Франция), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1").

Резерв:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Александрия").

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба – “Динамо” Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – “Шахтер”), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Матч Англия - Украина состоится 26 марта. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе “Уэмбли”.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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