Холанд уверенно лидирует в борьбе за "Золотую бутсу"
Новости футбола Сегодня, 05:55
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Продолжается борьба за награду “Золотая бутса”, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.
Первое место по-прежнему занимает нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд, который забил 21 гол, а благодаря коэффициенту чемпионата Англии (2), общее количество баллов у него составляет 42. На втором месте находится вингер “Буде-Глимт” Амаль Пеллегрино с 25 голами, но из-за коэффициента чемпионата Норвегии (1,5) его количество баллов меньше (37,5). В топ-3 также входит нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн с 15 голами и 30 баллами.
Топ-10 бомбардиров в борьбе за “Золотую бутсу”:
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 42 балла (21 гол)
- Амаль Пеллегрино ("Буде-Глимт") - 37,5 (25)
- Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 30 (15)
- Роберт Левандовски ("Барселона") - 26 (13)
- Бобур Абдухаликов ("Энергетик-БГУ") - 26 (26)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 26 (13)
- Кристоффер Нкунку ("РБ Лейпциг") - 24 (12)
- Айвен Тоуни ("Брентфорд") - 24 (12)
- Рэймонд Кроллис ("Валмиера") - 24 (24)
- Уго Ветлесен ("Буде-Глимт") - 24 (16)
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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