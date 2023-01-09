Холанд уверенно лидирует в борьбе за "Золотую бутсу"

Продолжается борьба за награду “Золотая бутса”, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.

Первое место по-прежнему занимает нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд, который забил 21 гол, а благодаря коэффициенту чемпионата Англии (2), общее количество баллов у него составляет 42. На втором месте находится вингер “Буде-Глимт” Амаль Пеллегрино с 25 голами, но из-за коэффициента чемпионата Норвегии (1,5) его количество баллов меньше (37,5). В топ-3 также входит нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн с 15 голами и 30 баллами.

Топ-10 бомбардиров в борьбе за “Золотую бутсу”:

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 42 балла (21 гол) Амаль Пеллегрино ("Буде-Глимт") - 37,5 (25) Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 30 (15) Роберт Левандовски ("Барселона") - 26 (13) Бобур Абдухаликов ("Энергетик-БГУ") - 26 (26) Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 26 (13) Кристоффер Нкунку ("РБ Лейпциг") - 24 (12) Айвен Тоуни ("Брентфорд") - 24 (12) Рэймонд Кроллис ("Валмиера") - 24 (24) Уго Ветлесен ("Буде-Глимт") - 24 (16)

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