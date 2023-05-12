Холанд с рекордным результатом признан лучшим игроком года в АПЛ

Норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона в чемпионате Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов, сообщает пресс-служба организации.

Форвард набрал 82 процента голосов и это явлется рекордным показателем в истории турнира. Второе место занял вингер “Арсенала” Букайо Сака, третье - полузащитник “канониров” Мартин Эдегор.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел 32 матча в Премьер-лиге, забил 35 мячей и отдал семь голевых передач.

Не пропустите: “Тоттенхэм” определился с главным тренером.