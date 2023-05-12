“Тоттенхэм” определился с главным тренером

“Тоттенхэм” продолжает поиски нового главного тренера, и Юлиан Нагельсманн является главным кандидатом на должность.

Как сообщает Daily Mail, "шпоры" твердо намерены пригласить 35-летнего специалиста и уже начали переговоры.

Сам же Нагельсманн хочет принять решение о своем будущем осторожно, чтобы получить долгосрочную работу.

Напомним, что этой весной “Тоттенхэм” уволил своего предыдущего тренера Антонио Конте.