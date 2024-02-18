Хочу продолжать помогать команде. Хойлунд поделился секретом своей результативности
Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем поединке против Лутон Таун. Подопечные тен Хага добились минимальной победы, а сам датчанин отличился двумя голами в воротах “шляпников”.
«Три очка – это самое важное. Я здесь, что помочь команде, поэтому я счастлив.
У меня был шанс, и мне нужно было забить. Конечно, нам нужно забивать. Уверен, на следующей неделе мы восстановимся и покажем «Олд Траффорд» из чего мы сделаны.
Думаю, я должен поблагодарить товарищей по команде и тренеру за то, что они показали мне уверенность и продолжали верить в меня. Я знал, что могу забивать, но, конечно, меня раздражало то, что я не забивал в АПЛ.
Мы здесь, и я просто хочу продолжать помогать команде», – сказал Хойлунд.
Добавим, что 21-летний нападающий в этом сезоне забил 13 голов и отдал две результативных передачи в футболке “красных дьяволов”.