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Хирн планирует организовать бой между Эстрадой и Родригесом

Новости бокса Сегодня, 14:46
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Хирн планирует организовать бой между Эстрадой и Родригесом Хирн планирует организовать бой между Эстрадой и Родригесом

Промоутер Эдди Хирн хочет организовать бой между Хуаном Франциско Эстрадой и Джесси Родригесом, сообщает Сальвадор Родригез.

Как информируют источники, Хирн имеет в планах бой чемпиона WBC во втором легчайшем весе и обладателем IBF и WBO в легчайшем весе. Хирн хочет провести его летом 2024 года. Эстрада сейчас ищет соперника для промежуточного поединка в феврале или марте. Хуан Франциско в последний раз выходил в ринг в декабре 2022 года, когда решением большинства судей одолел Романа Гонсалеса.

Хуаном Франциско Эстрада - мексиканский профессиональный боксер, чемпион мира по версиям WBC (2019-2022, 2022-т.ч.) и WBA Super (2021-2022) во втором легчайшем весе, по версиям WBA Super (2013-2016) и WBO (2013-2016) в легчайшем весе. Родригес в декабре 2023-го объединил пояса IBF и WBO, досрочно победив Санни Эдвардса.

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