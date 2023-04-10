Хави лидирует в рейтинге тренеров, которые недавно завершили карьеру футболиста

Издание Daily Mail составило рейтинг тренеров, которые недавно завершили карьеру футболиста.

Первое место занимает главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес, под руководством которого каталонский клуб лидирует в чемпионата Испании. На втором месте наставник “Арсенала” Микель Артета, который с “канонирами” лидирует в Премьер-лиге. В топ-3 также входит Эрнан Креспо ("Аль-Духайль").

Топ-10 тренеров в рейтиге Daily Mail выглядит так:

1. Хави ("Барселона").

2. Микель Артета ("Арсенал").

3. Эрнан Креспо ("Аль-Духайль").

4. Андреа Пирло ("Фатих Карагюмрюк").

5. Венсан Компани ("Бернли").

6. Стивен Джеррард ("Рейнджерс").

7. Майкл Кэррик ("Мидлсбро").

8. Хаби Алонсо ("Байер").

9. Фрэнк Лэмпард ("Челси").

10. Скотт Браун ("Флитвуд Таун").

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