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Хави лидирует в рейтинге тренеров, которые недавно завершили карьеру футболиста

Новости футбола Сегодня, 03:50
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Издание Daily Mail составило рейтинг тренеров, которые недавно завершили карьеру футболиста.

Первое место занимает главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес, под руководством которого каталонский клуб лидирует в чемпионата Испании. На втором месте наставник “Арсенала” Микель Артета, который с “канонирами” лидирует в Премьер-лиге. В топ-3 также входит Эрнан Креспо ("Аль-Духайль").

Топ-10 тренеров в рейтиге Daily Mail выглядит так:

1. Хави ("Барселона").

2. Микель Артета ("Арсенал").

3. Эрнан Креспо ("Аль-Духайль").

4. Андреа Пирло ("Фатих Карагюмрюк").

5. Венсан Компани ("Бернли").

6. Стивен Джеррард ("Рейнджерс").

7. Майкл Кэррик ("Мидлсбро").

8. Хаби Алонсо ("Байер").

9. Фрэнк Лэмпард ("Челси").

10. Скотт Браун ("Флитвуд Таун").

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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