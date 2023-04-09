"Интер" нацелился на главного тренера "Порту"

“Интер” проявляет интерес к главному тренеру “Порту” Сержиу Консейсау, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру 48-летнего португальского специалиста в качестве замены нынешнему наставника Симоне Индзаги.

Напомним, что ранее “Интер” победил “Порту” в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0 и 0:0).

В последних шести матчах миланский клуб потерпел три поражения при трех ничьих.

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