Гюндоган может остаться в "Манчестер Сити"
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Илкая Гюндогана/Автор неизвестен
“Манчестер Сити” не намерен расставаться с немецким полузащитником Илкаем Гюндоганом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб собирается продлить с футболистом контракт до лета 2025 года. Тренерский штаб доволен игрой 32-летнего хавбека.
Ранее сообщалось, что немцем интересовались “Реал” и “Барселона”, но оба испанских клуба отказались от него из-за его возраста.
В нынешнем сезоне Гюндоган провел за “Манчестер Сити” и сборную Германии 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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