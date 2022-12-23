Гюндоган может остаться в "Манчестер Сити"

“Манчестер Сити” не намерен расставаться с немецким полузащитником Илкаем Гюндоганом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб собирается продлить с футболистом контракт до лета 2025 года. Тренерский штаб доволен игрой 32-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что немцем интересовались “Реал” и “Барселона”, но оба испанских клуба отказались от него из-за его возраста.

В нынешнем сезоне Гюндоган провел за “Манчестер Сити” и сборную Германии 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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