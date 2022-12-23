Лидер киевского "Динамо" решил покинуть клуб

Полузащитник киевского “Динамо” Виктор Цыганков отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

По сведениям источника, руководство украинского клуба вело переговоры с футболистом, но они ни к чему не привели. Контракт игрока с клубом истекает летом 2023 года. Таким образом, хавбек следующим летом может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 25-летний Цыганков провел за “Динамо” 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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