Гвардиола установил суперрекорд европейского футбола

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола стал первым в истории тренером, который выиграл “Золотой хет-трик” с двумя клубами.

Испанский специалист сумел выиграть Лигу чемпионов, национальный чемпионат и Кубок страны с “Барселоной” в сезоне-2008/2009 и с “Манчестер Сити” в сезоне-2022/2023.

52-летний Гвардиола тренирует “Манчестер Сити” с 2016 года. Под его руководством клуб 5 раз выиграл чемпионат Англии, два раза выиграл Кубок Англии, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, четыре раза выиграл Суперкубок Англии и один раз выиграл Лигу чемпионов.