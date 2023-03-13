Гвардиола отреагировал на секс-скандал с участием Уокера

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола прокомментирововал сексуальный скандал с участием защитника Кайла Уокера, который публично показывал свой пенис посетителям бара.

“Это приватный вопрос. Мы решаем его внутри команды. Я не буду обсуждать личные моменты. Но могу сказать, что времена изменились и футболисты это знают. Им достаточно открыть дверь своего дома, как их сразу начинают фотографировать. Таково общество”, - приводит слова Гвардиолы City Xtra.

В нынешнем сезоне 32-летний Уокер провел за “Манчестер Сити” 21 матч во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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