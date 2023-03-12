"Ньюкасл" одержал сложную домашнюю победу в АПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” на своем поле обыграл “Вулверхэмптон” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Александера Исака и Мигеля Альмирона. У гостей отличился Хван Хи Чхан.

“Ньюкасл”, набрав 44 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вулверхэмптон” с 27 очками остался на 13-й позиции.

“Ньюкасл” – “Вулверхэмптон” - 2:1 (1:0)

Голы: Исак, 26 - 1:0, Хван Хи Чхан, 70 - 1:1, Альмирон, 79 - 2:1

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок, Мерфи (Ритчи, 85), Сен-Максимен (Альмирон, 68), Исак (Уилсон, 68).

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Кастро (Аит-Нури, 69), Моутинью (Коллинз, 75), Лемина, Поденсе (Хван Хи Чхан, 69), Рубен Невеш (Матеуш Нунеш, 69), Хименес, Траоре (Нету, 46).

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