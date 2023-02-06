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Гвардиола назвал причину поражения "Ман Сити" от "Тоттенхэма"

Новости футбола Сегодня, 03:50
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении своей команды в матче 22-го тура чемпионата Англии против “Тоттенхэма” (0:1).

“Мы хорошо начали матч, но затем допустили ошибку и соперник забил гол. У нас были моменты, чтобы отыграться, но мы часто теряли мяч в начальных фазах атаки. Футболисты большую часть матча следовали плану на игру, но тяжело играть, когда соперник обороняется всей командой. Порой у нас не получалось отдать точный пас под удар”, - цитирует Гвардиолу BBC.

“Манчестер Сити”, набрав в 21 матче 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание “горожан” от лидирующего “Арсенала” составляет пять очков, но у “канониров” еще есть матч в запасе.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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