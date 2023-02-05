Анчелотти назвал причину поражения "Реала" от "Мальорки"

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти поделился мнением о поражении своей команды в матче 20-го тура чемпионата Испании против “Мальорки” (0:1).

“Это тяжёлое поражение, очень сложный матч. Нам просто не повезло, так как соперник забил быстрый гол. Затем начался плотная игра в низком темпе и с большим количеством фолов. Впрочем, ”Реал" не заслуживал ничьей, должна была быть хотя бы ничья. Мы не реализовали пенальти, а также у нас были другие моменты. Мы играли хорошо. Впрочем, теперь нам нужно думать о Клубном чемпионате мира", - цитирует Анчелотти AS.

“Реал”, набрав в 20 турах 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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