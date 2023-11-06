Гвардиола назвал лучшего игрока своей команды

Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", объяснил причины ограничения игровой практики 27-летнего хавбека Калвина Филлипса.

Он отметил, что Филлипс является выдающимся футболистом во многих аспектах игры. Почему же он не играет? Это связано с тем, что Родри является ключевым игроком в команде. Филлипс никогда не выражал недовольства своим положением, и всегда подходил к тренировкам безупречно. Гвардиола признал, что хотел бы предоставить ему больше игрового времени, цитирует известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце октября появилась информация о возможном уходе Филлипса из "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно. Английский полузащитник желает регулярной игровой практики. В текущем сезоне Калвин провел всего лишь четыре матча в Английской Премьер Лиге и не отметился результативными действиями.