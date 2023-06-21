Грилиш ответил хейтерам громкого празднования требла

Хавбик “Манчестер Сити” Джек Грилиш отреагировал на недовольство некоторых фанатов на празднование футболистами требла.

По словам футболиста, минувшие выходные были лучшими в его жизни, и что он все еще не может поверить, что это произошло.

"Я не хотел бы обращать внимание на критику, которую я и команда получили за это празднование, особенно перед будущими матчами сборной Англии. Такие моменты случаются раз в жизни, и я не вижу в этом причин для беспокойства.

Все мои друзья и команда были со мной, и мы просто отпраздновали вместе этот знаковый момент в истории футбола", - сказал он.