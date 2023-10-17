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Гражданин Израиля записал видеообращение к Месси

Новости футбола Сегодня, 03:56
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Гражданин Израиля записал видеообращение к Месси Гражданин Израиля записал видеообращение к Месси

Алекс Шерман, проживающий в Израиле, записал видеообращение к Лионелю Месси, капитану сборной Аргентины и игроку "Интер Майами". В своем обращении он просит Месси о помощи в спасении своего сына, который был захвачен группировкой ХАМАС и отправлен в Сектор Газа.

Израильский гражданин уверен, что слова Месси могут оказать положительное влияние на исход этой ситуации.

Шерман сказал следующее: "Мой сын Рон, являющийся израильским солдатом аргентинского гражданства, был похищен в Газе террористической группировкой ХАМАС. Я понимаю, что у Вас очень много просьб о помощи, и я не знаю, дойдет ли это видео до Вас, но как отец, я делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть своего сына."

Напомним, что 7 октября произошло обострение палестино-израильского конфликта, в связи с чем все матчи национального чемпионата Израиля были отложены.

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