Гражданин Израиля записал видеообращение к Месси

Алекс Шерман, проживающий в Израиле, записал видеообращение к Лионелю Месси, капитану сборной Аргентины и игроку "Интер Майами". В своем обращении он просит Месси о помощи в спасении своего сына, который был захвачен группировкой ХАМАС и отправлен в Сектор Газа.

Израильский гражданин уверен, что слова Месси могут оказать положительное влияние на исход этой ситуации.

Шерман сказал следующее: "Мой сын Рон, являющийся израильским солдатом аргентинского гражданства, был похищен в Газе террористической группировкой ХАМАС. Я понимаю, что у Вас очень много просьб о помощи, и я не знаю, дойдет ли это видео до Вас, но как отец, я делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть своего сына."

Напомним, что 7 октября произошло обострение палестино-израильского конфликта, в связи с чем все матчи национального чемпионата Израиля были отложены.