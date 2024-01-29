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Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу

Новости футбола Сегодня, 15:09
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу

В товарищеском матче Интер Майами встретился против Аль-Хиляль. Игра прошла в понедельник, 29 января, на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде.

Аль-Хиляль очень удачно начал этот матч. За 13 минут команда из Саудовской Аравии отметилась двумя голами. Сначала Александр Митрович открыл счет в матче на десятой минуте, а через три минуты Аль-Хамдан удвоил преимущество. Интер Майами сократил отставание на 34-й минуте. Первым голом за команду из США отличился Луис Суарез. Однако, спустя десять минут Аль-Хиляль вновь восстановил паритет в два гола, благодаря мячу Микеля.

Во втором тайме Интер Майами понадобилось всего две минуты, чтобы не просто сократить, но и сравнять счет. На 54-й минуте Лионель Меси реализовал пенальти, а через минуту аргентинец уже отдал голевую передачу на Давида Руиса. Даже при такой игре, Аль-Хиляль нашел момент для победного гола. На 88-й минуте Малком принес победу саудовской команде.

Товарищеский матч между Аль-Хиляль и Интер Майами завершился результативной победой саудитов 4:3. В четверг, 1 февраля, команда Лионеля Меси встретится против команды Криштиану Роналду Аль-Насср.

Товарищеский матч

Аль-Хиляль - Интер Майами - 3:3
Голы: 1:0 - 10 Митрович, 2:0 - 13 Аль-Хамдан, 2:1 - 34 Суарез, 3:1 - 44 Микаэль, 3:2 - 54 Месси, 3:3 - 55 Руис, 4:3 - 88 Малком

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