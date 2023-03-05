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Гол Мхитаряна помог "Интеру" победить в Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Италии “Интер” на своем поле обыграл “Лечче” со счетом 2:0.

Победу миланскому клубу принесли голы Генриха Мхитаряна и Лаутаро Мартинеса.

“Интер”, набрав 50 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Лечче” с 27 очками остался на 15-й позиции.

“Интер” – “Лечче” - 2:0 (1:0)
Голы: Мхитарян, 29 - 1:0, Мартинес, 53 - 2:0

“Интер”: Онана, Думфрис (Д`Амброзио, 78), Дармиан, Ачерби, Бастони, Гозенс (Дзанотти, 90), Мхитарян (Брозович, 71), Чалханоглу (Гальярдини, 78), Барелла, Джеко, Мартинес (Лукаку, 71).

“Лечче”: Фальконе, Жандре, Туйя (Романьоли, 65), Умтити, Пеццелла, Мале (Блен, 57), Юлманд, Гонсалес (Хельгасон, 83), Ди Франческо (Банда, 82), Сисей, Эспето (Уден, 57).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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