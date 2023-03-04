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"Милан" проиграл "Фиорентине" в матче Серии А

Новости футбола Сегодня, 16:44
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Италии “Фиорентина” на своем поле обыграла “Милан” со счетом 2:1.

Победу флорентийскому клубу принесли голы Николаса Гонсалеса и Луки Йовича. У гостей отличился Тео Эрнандес.

“Фиорентина”, набрав 31 очко, вышла на 12-е место в турнирной таблице Серии А. “Милан” с 47 очками остался на четвертой позиции.

“Фиорентина” – “Милан” - 2:1 (0:0)
Голы: Гонсалес, 49 (с пенальти) - 1:0, Йович, 87 - 2:0, Эрнандес, 90+5 - 2:1

“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Мартинес, Игор Жулио, Бираги (Раньери, 74), Барак, Бонавентура (Кастровилли, 81), Амрабат, Мандрагора, Иконе, Артур (Йович, 81), Гонсалес.

“Милан”: Меньян, Томори, Тиав, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Бакайоко, 66), Тонали, де Кетеларе (Адли, 83), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 74), Жиру (Ибрагимович, 66), Ребич (Ориги, 66).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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