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"GOAT футбола". ЛеБрон Джеймс прокомментировал появление Месси в США

Новости футбола Сегодня, 13:59
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
"GOAT футбола". ЛеБрон Джеймс прокомментировал появление Месси в США Фото: https://twitter.com/Intermiamicfhub

Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс дал свой комментарий о переезде Лионеля Месси в США.

В комментарии Sportskeeda американец заявил, что переход аргентинца в МЛС украсит спорт в США и это меняет правила игры.

"Видеть, что GOAT футбола, Лионель Месси, украсил МЛС своим величием, это меняет правила игры для нас. Его приезд не только поднимает лигу, но и вдохновляет новое поколение футбольных болельщиков в нашей стране", - сказал Джеймс.

Он добавил, что нужна беспрецедентная преданность делу, трудовая этика и талант, чтобы достичь таких достижений, как Лионель Месси. ЛеБрон не испытывает к аргентинцу ничего, кроме уважения и восхищения и пожелал ему всего наилучшего.

Напомним, что 15 июля 2023 года Лионель Месси официально представлен как футболист клуба Интер Майами. Аргентинец перешел в Интер Майами на правах свободного агента, контракт с клубом рассчитан на два сезона, до лета 2025 года. 22 июля 2023 года во Флориде Месси дебютировал за свою новую команду в матче розыгрыша Кубка Лиг.

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Интер Майами МЛС США
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