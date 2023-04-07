Главный тренер ПСЖ назвал виновных в неудачах команды

Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье поделился мнением о последних неудачах команды.

“Ответственность несут все. Когда мы побеждаем, то каждый играет свою роль. Когда мы проигрываем, то каждый должен взять на себя часть вины”, - приводит слова Гальтье RMC Sport.

Напомним, что в 2023 году ПСЖ потерпел восемь поражений в 18 матчах. В чемпионате Франции парижане продолжают лидировать с шестиочковым отрывом, но при этом клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.

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