Главный тренер ПСЖ назвал виновных в неудачах команды
Новости футбола Сегодня, 12:15
Кристоф Гальтье
Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье поделился мнением о последних неудачах команды.
“Ответственность несут все. Когда мы побеждаем, то каждый играет свою роль. Когда мы проигрываем, то каждый должен взять на себя часть вины”, - приводит слова Гальтье RMC Sport.
Напомним, что в 2023 году ПСЖ потерпел восемь поражений в 18 матчах. В чемпионате Франции парижане продолжают лидировать с шестиочковым отрывом, но при этом клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.
Не пропустите: ПСЖ определился с трансферной стратегией на лето.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:57 "Интер" на 90-й минуте упустил победу в матче Серии А
Новости футбола Вчера, 13:12 "Челси" назначил нового главного тренера
Новости футбола 05 апр 2023, 16:59 "Реал" уничтожил "Барселону" в Кубке Испании
Новости футбола 05 апр 2023, 13:15 Месси может согласиться на переход в клуб из Саудовской Аравии
Новости футбола 04 апр 2023, 17:06 Роналду принес "Аль-Насру" крупную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Новости футбола 04 апр 2023, 17:01 "Челси" не смог обыграть "Ливерпуль" в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 Три топ-клуба АПЛ поборются за чемпиона мира Мак Аллистера Новости футбола Сегодня, 12:57 "Интер" на 90-й минуте упустил победу в матче Серии А Новости футбола Сегодня, 12:42 "Реал" может отказаться от трансфера Беллингема Новости футбола Сегодня, 12:30 Хавбек "Челси" Ковачич отреагировал на увольнение Поттера Новости футбола Сегодня, 12:15 Главный тренер ПСЖ назвал виновных в неудачах команды Новости футбола Сегодня, 10:49 У "Челси" есть четыре топ-кандидата на должность главного тренера Новости футбола Сегодня, 10:00 "Барселона" обозначила имена неприкосновенных футболистов клуба Новости футбола Сегодня, 09:24 Жоау Канселу может сменить "Баварию" на другой топ-клуб Новости футбола Сегодня, 09:00 Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в "Барселоне" Новости футбола Сегодня, 06:54 "Челси" хочет купить новую звезду сборной Португалии
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Эмполи 7 апреля 2023 года Футбол 08 апр 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Брайтон 8 апреля 2023 года Футбол 08 апр 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Челси 8 апреля 2023 года Футбол 09 апр 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Вольфсбург 9 апреля 2023 года Футбол 09 апр 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм - Шальке 9 апреля 2023 года