Главный тренер "МЮ" отреагировал на уход Роналду

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг поделился мнением об уходе из команды португальского нападающего Криштиану Роналду.

“Роналду ушел из ”МЮ", поэтому все это уже в прошлом. Мы же смотрим в будущее. У меня есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении. Впрочем, у нас по-прежнему много работы. Мы обязаны достичь того уровня, который позволит нам выигрывать трофеи. Это наша главная цель. Нельзя выиграть трофей в декабре или январе. Мы должны быть в правильном положении к апрелю. Наши игроки являются настоящими победителями, и сейчас они борются на чемпионате мира. А когда они вернутся – надеюсь, победителями, – они будут работать вместе с нами. Футболист понимают, что после окончания чемпионата мира они должны сразу вернуться в клуб и быть готовыми к немедленному возобновлению чемпионата Англии", - приводятся слова тен Хага на официальном сайте английского клуба.

Напомним, что Роналду покинул “Манчестер Юнайтед” из-за скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и тен Хага.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за “МЮ” 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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