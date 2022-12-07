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Главный тренер "МЮ" отреагировал на уход Роналду

Новости футбола Вчера, 14:15
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг поделился мнением об уходе из команды португальского нападающего Криштиану Роналду.

“Роналду ушел из ”МЮ", поэтому все это уже в прошлом. Мы же смотрим в будущее. У меня есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении. Впрочем, у нас по-прежнему много работы. Мы обязаны достичь того уровня, который позволит нам выигрывать трофеи. Это наша главная цель. Нельзя выиграть трофей в декабре или январе. Мы должны быть в правильном положении к апрелю. Наши игроки являются настоящими победителями, и сейчас они борются на чемпионате мира. А когда они вернутся – надеюсь, победителями, – они будут работать вместе с нами. Футболист понимают, что после окончания чемпионата мира они должны сразу вернуться в клуб и быть готовыми к немедленному возобновлению чемпионата Англии", - приводятся слова тен Хага на официальном сайте английского клуба.

Напомним, что Роналду покинул “Манчестер Юнайтед” из-за скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и тен Хага.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за “МЮ” 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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