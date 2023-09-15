Главный тренер Интер Майами рассказал об особенном характере Месси

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино признался, что у лидера его команды Лионеля Месси весьма специфический характер.

По словам специалиста, капитан сборной Аргентины больно переживает неудачи команды, за которую играет.

В частности, Месси расстроился после нулевой ничьей с "Нэшвиллом".

"Месси был очень расстроен. Мне пришлось сказать ему: "Расслабься, мы не всегда будем выигрывать каждую игру. Мы не можем позволять себе такие результаты, но мы постоянно стремимся к развитию". Он был очень расстроен, словно мы проиграли. Мы все еще ищем себя, но его постоянная жажда победы делает его особенным, и изменить этот менталитет очень сложно. Я никогда не хотел бы его менять. Это то, что делает его лучшим", - сказал Мартино, слова которого приводит The Athletic.

Месси перешел в "Интер Майами" минувшим летом. В текущем сезоне он сыграл за новую команду в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.