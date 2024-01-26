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Главный тренер Челси сравнил своего нападающего с Кейном

Новости футбола Сегодня, 04:04
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Главный тренер Челси сравнил своего нападающего с Кейном Главный тренер Челси сравнил своего нападающего с Кейном

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино ответил журналистам на вопрос о том, почему он доверяет албанскому нападающему Армандо Брое. Аргентинский тренер сравнил его с легендой Тоттенхэма Гарри Кейном, который сейчас успешно выступает за Баварию.

“Броя обладает огромным потенциалом, он может стать потрясающим форвардом. Я постоянно сравниваю его с Гарри Кейном, которого отдавали в аренду в Лейтон Ориент и Норвич. Кейну потребовалось время, чтобы найти себя. Потом он начал играть в Тоттенхэме, и мы увидели, каков его настоящий потенциал”, – цитирует Почеттино Фабрицио Романо.

Броя пропустил старт текущего сезона из-за травмы. В 18 матчах во всех турнирах он забил 2 гола и отметился 1 ассистом.

Ранее 22-летний албанец выступал за Витесс и Саутгемптон на правах аренды.

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