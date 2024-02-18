Фьюри в полном порядке. Президент WBC рассказал, что Тайсон во всю готовится к бою с Усиком

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри набирает форму и во всеоружии готовится к чемпионскому поединку против Александра Усика.

18 мая Фьюри должен провести объединительный бой против Усика. Изначально чемпионский поединок планировался на 17 февраля, но был перенесен из-за рассечения, которое британец получил в тренировочном лагере.

«Это бокс. Такое случается, и я уверен, что теперь это будет еще более серьезный бой. Разочарование, которое им обоим приходится пережить, столько жертв, столько терпения, столько труда вложено, а потом одно рассечение, и все откладывается. Но они снова в спортзале. Я разговаривал с Тайсоном Фьюри пару дней назад. С ним все в порядке, он готов продолжать, и 18 мая это будет одно из лучших событий в истории бокса», - сказал Сулейман.

Ранее сообщалось, что Фьюри обязан будет обязан выплатить компенсацию в размере 10 миллионов долларов, если во второй раз не сможет выйти на ринг против украинца.