Футболисты "Реала" просят клуб купить Неймара

Форвард ПСЖ Неймар может перейти в “Реал”.

На этом настаивают бразильские футболисты, играющие за мадридский клуб.

Как пишет источник, они бы хотели воссоединиться со своим земляком.

В частности, на трансфере настаивают Винисиус Жуниор, Родриго Гоес и Эдер Милитао. Они уже попросили руководство пригласить Неймара в мадридский клуб.

Они утверждают, что Неймар поможет команде, так как они вместе с ним успешно играют в национальной сборной на протяжении нескольких лет.