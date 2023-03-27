Футболист "Манчестер Юнайтед" попался на употреблении веселящего газа
Новости футбола Сегодня, 13:55
Брандон Уильямс
Защитник “Манчестер Юнайтед” Брендон Уильямс попал в скандал в связи с употреблением веселящего газа, сообщает The Sun.
По сведениям источника, футболист вместе со своим другом был замечен возле тренировочной базы манкунианцев. Употребление веселящего газа не является преступлением в Великобритании, но тренерский штаб, скорее всего, негативно отреагирует на поступок игрока.
В нынешнем сезоне 22-летний Уильямс провел за “Манчестер Юнайтед” всего один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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