Футболист "Манчестер Юнайтед" попался на употреблении веселящего газа

Защитник “Манчестер Юнайтед” Брендон Уильямс попал в скандал в связи с употреблением веселящего газа, сообщает The Sun.

По сведениям источника, футболист вместе со своим другом был замечен возле тренировочной базы манкунианцев. Употребление веселящего газа не является преступлением в Великобритании, но тренерский штаб, скорее всего, негативно отреагирует на поступок игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний Уильямс провел за “Манчестер Юнайтед” всего один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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