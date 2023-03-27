Президент ПСЖ снова зговорил о создании Суперлиги Европы

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказал свое мнение относительно концепции Суперлиги Европы.

Он отметил, что это не является угрозой для их клуба и что они должны сосредоточиться на развитии своей команды, оставив эго, власть и деньги в стороне.

Аль-Хелаифи также подчеркнул, что на следующей неделе будут новые объявления, которые будут интересны всем любителям футбола.

В настоящее время ПСЖ занимает первое место в таблице чемпионата Франции после 28 туров, набрав 66 очков.