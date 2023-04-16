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"Фрайбург" одержал гостевую победу в Бундеслиге и приблизился к зоне ЛЧ

Новости футбола Сегодня, 11:30
Фото: инстаграм "Фрайбурга"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Германии “Фрайбург” на выезде обыграл “Вердер” со счетом 2:1.

В начале первого тайма счет открыл Максимилиан Филипп, но в середине тайма равновесие восстановил Роланд Шаллаи. На 71-й минуте победу гостям принес Лукас Хелер.

“Фрайбург”, набрав 50 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги и на одно очко отстает от зоны Лиги чемпионов. “Вердер” с 32 очками остался на 12-й позиции.

“Вердер” – “Фрайбург” - 1:2 (0:0)
Голы: Филипп, 46 - 1:0, Шаллаи, 66 - 1:1, Хелер, 71 - 1:2

“Вердер”: Павленка, Вайзер, Штарк (Пипер, 83), Велькович, Фридль, Юнг, Гросс (Груев, 75), Битенкур (Шмидт, 77), Стаге (Шмид, 75), Дукш, Филипп (Динкчи, 83).

“Фрайбург”: Флеккен, Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 85), Эггештайн, Шаллаи (Петерсен, 85), Доан, Хелер (Сильдийя, 79).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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