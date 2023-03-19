"Фрайбург" на 96-й минуте упустил победу в матче Бундеслиги

В матче 25-го тура чемпионата Германии “Фрайбург” на сыграл вничью с “Майнцем” со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Рицу Доан, но в концовке встречи равновесие восстановил Карим Онисиво.

“Фрайбург”, набрав 46 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Майнц” с 37 очками остался на девятой позиции.

“Майнц” – “Фрайбург” - 1:1 (0:0)

Голы: Доан, 55 - 0:1, Онисиво, 90+6 - 1:1

“Майнц”: Центнер, да Кошта (Видмер, 67), Белль, Ханче-Ольсен, Фернандеш (Кор, 75), Каси, Ли Чжэ Сон (Вайпер, 75), Баррейро (Баркок, 68), Штах, Ингвартсен (Онисиво, 60), Ажорк.

“Фрайбург”: Флеккен, Сильдийя, Гульде, Гинтер, Кюблер, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн, Грифо (Хелер, 76), Доан, Грегорич.

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