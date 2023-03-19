"Бавария" проиграла "аптекарям" в матче Бундеслиги

В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская “Бавария” на выезде проиграла леверкузенскому “Байеру” со счетом 1:2.

Победу хозяевам принес дубль Эксекиэль Паласиос. У гостей отличился Йозуа Киммих.

“Байер”, набрав 37 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Бавария” с 52 очками занимает второе место.

“Байер” – “Бавария” - 2:1 (0:1)

Голы: Киммих, 22 - 0:1, Паласиос, 55 (с пенальти) - 1:1, Паласиос, 73 (с пенальти) - 2:1

“Байер”: Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 90), Тапсоба, Коссуну, Инкапиэ, Демирбай, Андрих, Паласиос, Виртц (Гложек, 84), Диаби (Та, 90), Адли (Баккер, 84).

“Бавария”: Зоммер, Жоау Канселу (Коман, 46), Упамекано, Павар (Станишич, 56), де Лигт, Горетцка (Тель, 76), Киммих, Мюллер (Мусиала, 46), Мане (Гнабри, 46), Сане, Дэвис.

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