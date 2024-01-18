Форварду Манчестер Юнайтед потребуется операция

Нападающий Манчестер Юнайтед Энтони Марсьяль испытывает проблемы с бедром из-за чего он будет вынужден лечь на операционный стол. Такой информацией с Manchester Evening News поделился агент французского футболиста Филипп Ламболи.

Форвард пропустил последние матчи Красных дьяволов из-за болезни и только возобновил тренировки по индивидуальной программе, но затем начал испытывать дискомфорт в области бедра.

Таким образом, клуб фактически теряет возможность продать игрока в январе, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Нынешнее соглашение 28-летнего нападающего сборной Франции с манкунианцами истекает в июне. Стороны до сих пор не договорились о его продлении. В текущем сезоне на счету футболиста по два гола и ассиста в 19 матчах во всех турнирах.

Марсьяль стал игроком Юнайтед в 2015 году. Тогда Манкунианцы заплатили за него Монако 36 млн фунтов, что стало мировым рекордом для футболиста, не достигшего 20 лет.