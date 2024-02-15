Форвард сборной Англии проведет длительное время без футбола из-за травмы
Новости футбола Сегодня, 12:04
Форвард сборной Англии на длительное время угодил в лазарет из-за травмы
Нападающий Ньюкасла Калум Уилсон длительное время не сможет помочь своей команде.
По информации Sky Sports, форварду сборной Англии потребуется операция из-за травмы грудной мышцы. 31-летнему нападающему грозит отлучение от футбола до 12 недель.
В текущем сезоне опытный Уилсон забил восемь голов и сделал один ассист в 22 матчах Сорок во всех турнирах. На один гол ему требуется в среднем 152 минуты.
Ранее в британских СМИ фигурировала информация, что в услугах форварда заинтересован Челси. Аристократы готовы были заплатить Ньюкаслу за игрока больше 20 миллионов евро.
Ньюкасл занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. 17 февраля команда Эдди Хау сыграет против Борнмута.
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