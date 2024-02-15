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Форвард Манчестер Юнайтед назвал двоих самых талантливых партнеров по команде

Новости футбола Сегодня, 10:08
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Форвард Манчестер Юнайтед назвал двух самых талантливых партнеров по команде Форвард Манчестер Юнайтед назвал двух самых талантливых партнеров по команде

Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд назвал двоих самых талантливых партнеров по команде, с которыми он когда-либо играл на поле.

До перехода в Юнайтед датчанин выступал в нескольких клубах, в том числе в австрийском Штурме Граце, датском Копенгагене и в Аталанте из Бергамо.

Из всех своих партнеров Хойлунд выделил форвардов МЮ Маркуса Рэшфорда и Бруно Фернандеша, как самых талантливых футболистов.

Самые талантливые мои партнеры за все время? Если с точки зрения способностей, то, пожалуй, это Маркус [Рэшфорд] и Бруно [Фернандеш]», - ответил Хойлунд на вопрос JD Sports.

После сложного начального периода на Олд Траффорд, когда Хойлунд провел 14 матчей Премьер-лиги без голов, датчанин теперь нашел свое голевое чутье. Он забил пять голов в пяти последних встречах АПЛ.

Ранее мы сообщали, что в услугах нападающего сборной Дании заинтересован мадридский Реал.

Манчестер Юнайтед занимает шестое место в чемпионате, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков. 18 февраля команда Эрика тен Хага сыграет против Лутона на выезде.

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