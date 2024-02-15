Форвард Манчестер Юнайтед назвал двоих самых талантливых партнеров по команде

Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд назвал двоих самых талантливых партнеров по команде, с которыми он когда-либо играл на поле.

До перехода в Юнайтед датчанин выступал в нескольких клубах, в том числе в австрийском Штурме Граце, датском Копенгагене и в Аталанте из Бергамо.

Из всех своих партнеров Хойлунд выделил форвардов МЮ Маркуса Рэшфорда и Бруно Фернандеша, как самых талантливых футболистов.

Самые талантливые мои партнеры за все время? Если с точки зрения способностей, то, пожалуй, это Маркус [Рэшфорд] и Бруно [Фернандеш]», - ответил Хойлунд на вопрос JD Sports.

После сложного начального периода на Олд Траффорд, когда Хойлунд провел 14 матчей Премьер-лиги без голов, датчанин теперь нашел свое голевое чутье. Он забил пять голов в пяти последних встречах АПЛ.

Ранее мы сообщали, что в услугах нападающего сборной Дании заинтересован мадридский Реал.

Манчестер Юнайтед занимает шестое место в чемпионате, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков. 18 февраля команда Эрика тен Хага сыграет против Лутона на выезде.