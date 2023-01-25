"Фиорентина" подписала экс-голкипера ПСЖ

Пресс-служба флорентийской “Фиорентины” на официальном сайте объявила о перехода вратаря неаполитанского “Наполи” и сборной Италии Сальваторе Сиригу.

Сумма трансфера не разглашается. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

36-летний Сиригу выступал за “Наполи” с 2022 года, но за клуб он не провел ни одного матча. Ранее играл за “Палермо”, “Кремонезе”, “Анкону", ПСЖ, “Севилью”, “Осасуну”, “Торино” и “Дженоа”. 4-кратный чемпион Франции, 2-кратный обладатель Кубка Франции, 3-кратный обладатель Кубка французской лиги, 3-кратный обладатель Суперкубка Франции, чемпион Европы-2020.

Не пропустите: Томас Мюллер получил разрешение не играть за сборную Германии.