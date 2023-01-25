Томас Мюллер получил разрешение не играть за сборную Германии

Форвард сборной Германии Томас Мюллер не поедет на мартовские сборы с командой.

Он сумел договориться об этом с тренером национальной команды Ханс-Дитером Фликом.

Как пишет Bayern & Germany, опытный футболист получит время для отдыха.

Напомним, что после ЧМ-2022 Мюллер хотел завершать карьеру в сборной, но со временем передумал.

Ветеран сыграл за команду в 144 матчах и забил 44 гола.