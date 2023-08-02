"Фиорентина" близка к трансферу экс-защитника "Барселоны"

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина близок к переходу в “Фиорентину” из Флоренции, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист ведет с итальянским клубом активные переговоры, которые близки к завершению. Ожидается, что южноамериканец подпишет с флорентийцами контракт до лета 2024 года. При выполнении определенных условий соглашение будет автоматически продлено до лета 2026 года. В настоящее время защитник является свободным агентом и поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Предыдущим клубом 28-летнего Мины был “Эвертон”, в который он перешел 2018 году из “Барселоны”. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Всего он провел за английский клуб 99 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он также играл за “Депортиво Пасто”, “Санта-Фе” и “Палмейрас”.

Мина с 2016 года играет за сборную Колумбии. Всего он провел за колумбийскую национальную команду 40 матчей и забил семь голов, а также получил семь желтых карточек и одну красную карточку.