АНГ АНГ
Главная Новости "Фиорентина" близка к трансферу экс-защитника "Барселоны"

"Фиорентина" близка к трансферу экс-защитника "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 13:55
"Фиорентина" близка к трансферу экс-защитника "Барселоны" Фото: инстаграм Йерри Мины/Автор неизвестен

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина близок к переходу в “Фиорентину” из Флоренции, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист ведет с итальянским клубом активные переговоры, которые близки к завершению. Ожидается, что южноамериканец подпишет с флорентийцами контракт до лета 2024 года. При выполнении определенных условий соглашение будет автоматически продлено до лета 2026 года. В настоящее время защитник является свободным агентом и поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Предыдущим клубом 28-летнего Мины был “Эвертон”, в который он перешел 2018 году из “Барселоны”. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Всего он провел за английский клуб 99 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он также играл за “Депортиво Пасто”, “Санта-Фе” и “Палмейрас”.

Мина с 2016 года играет за сборную Колумбии. Всего он провел за колумбийскую национальную команду 40 матчей и забил семь голов, а также получил семь желтых карточек и одну красную карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Фиорентина Барселона Премьер-лига Англия Ла Лига Испания
Популярные новости
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры Новости футбола Сегодня, 12:48 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры
"Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 12:31 "Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины
"Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов Новости футбола Вчера, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
"Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена Новости футбола Вчера, 14:55 "Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена
Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду Новости футбола Вчера, 14:23 Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду
"Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Новости футбола 31 июл 2023, 16:47 "Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 Харри Кейн может перейти в "Баварию" за небольшую сумму Новости футбола Сегодня, 14:00 "Манчестер Сити" договорился о покупке защитника "РБ Лейпциг". Трансфер станет рекордным в истории Новости футбола Сегодня, 13:55 "Фиорентина" близка к трансферу экс-защитника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 13:42 "Арсенал" может продать в "Бешикташ" форварда, которого купил за 80 млн евро Новости футбола Сегодня, 13:30 "Интер" может купить бразильского вратаря вместо украинца Трубина Новости футбола Сегодня, 13:15 "Манчестер Юнайтед" хочет купить звезду "Баварии" Новости футбола Сегодня, 13:13 Ветеран "Интера" перешел в "Монцу" Новости футбола Сегодня, 12:58 "Челси" объявил о продлении контракта с талантливым защитником Новости футбола Сегодня, 12:48 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры Новости футбола Сегодня, 12:42 "Бавария" с хоккейным счетом добилась победы над "Ливерпулем"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Бетис 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Тобол - Базель 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Паневежис - Хапоэль Беер-Шева 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Крусейдерс 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Крузейдерс 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Люцерн - Юргорден 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Витория Гимарайш - Целе 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сан-Паулу 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Фламенго - Олимпия 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 3 августа 2023 года