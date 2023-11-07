Фил Невилл возглавил Портленд Тимберс, об этом команда объявила на своем официальном сайте. Сообщается, что контракт с британским специалистом рассчитан до 2026 года.

«Я очень взволнован вызовом, который ждет меня впереди. С первой же минуты знакомства с командой я понял, что это правильная возможность, правильный клуб и правильный город для меня. Думаю, это путешествие станет чем-то особенным. У меня осталось великолепное воспоминание о посещении Портленда, который напоминает мне о моем родном Манчестере», – сказал Невилл на презентации.

Напомним, что до этого Невилл уже работал в МЛС в качестве главного тренера. Под его руководством Интер Майами показывал неутешительные результаты и тренер был отправлен в отставку в июне этого года.

Добавим, что Портленд в этом сезоне не сумел пробиться в плей-офф. Команда заняла 10-е место в Западной конференции, всего на одно очко отстав от 9-й позиции, дающей право продолжить борьбу в соревновании.