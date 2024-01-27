ФИФА официально подтвердила дисквалификацию Рубиалеса

Апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляцию Луиса Рубиалеса, бывшего главы Федерации футбола Испании, по решению спортивного административного суда Испании об отстранении его от футбольной деятельности на три года.

Решение касается инцидентов с поцелуем Дженни Эрмосо на церемонии награждения после финала женского чемпионата мира и нецензурным жестом в VIP-ложе. За каждый из упомянутых инцидентов Рубиалес получил от судьи по полтора года дисквалификации.

Функционер долгое время настаивал на своей невиновности, однако в конечном итоге он не только ушел с поста президента Федерации футбола Испании, но также покинул должность вице-президента УЕФА.

Добавим, что теперь Рубиалес может обжаловать решение только в Спортивном арбитражном суде (CAS).